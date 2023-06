Martino sprona i biancorossi "Puniti, ma possiamo fare meglio"

di Gianni Bonali

"Sono dispiaciuto per la sconfitta dopo un inizio di match importante da parte nostra, ma Cremona ha avuto intensità difensiva e alcuni aspetti della mia squadra non mi sono piaciuti. Adesso pensiamo subito a gara2". Coach Antimo Martino elogia il talento della guardia americana avversaria Trevor Lacey "che ha fatto due canestri incredibili" e parla "di una partita equilibrata decisa da due episodi. A fine gara ho parlato ai miei giocatori nello spogliatoio, di solito non lo faccio, dicendo loro che possiamo fare meglio".

Al Palafiera record stagionale di spettatori, oltre 4600 presenti e clima delle grandi occasioni per la finale playoff, con uno striscione in curva che recitava: "Riportami là dove merita questa città" e un tripudio di magliette rosse e bandiere che hanno accolto i forlivesi all’ingresso sul parquet con una coreografia spettacolare. Prima della palla a due omaggio ad Andrea Niccolai, autore della tripla decisiva contro Rimini che 28 anni fa portò Forlì in A1 e il pubblico canta in coro ‘Romagna Mia’. Il tabellino parla di 14 palle perse per i biancorossi e di 13 rimbalzi offensivi conquistati dagli uomini di Demis Cavina.

"Conosciamo il talento e l’atletismo di Cremona – prosegue Martino – ma noi possiamo migliorare". A pochi minuti dalla sirena Luca Pollone ha dovuto abbandonare il match ed è uscito dal parquet zoppicando, raggiungendo la panchina. "Non sembra niente di grave, soltanto una botta che sarà valutata dallo staff medico". Forlì gioca un primo quarto di alto livello, poi Cremona scappa in avanti, Forlì la riaggancia ma cede nel finale: "Dobbiamo essere più regolari", ammette Martino.

Sul versante lombardo, coach Cavina è soddisfatto per aver battuto "la migliore squadra del campionato e ringrazio i giocatori per la voglia con cui si sono battuti. Forlì è partita subito forte nel primo quarto mostrando la sua qualità tecnica, mentre noi eravamo ancora negli spogliatoi. Poi abbiamo preso ritmo, siamo stati aggressivi in difesa e abbiamo messo a segno canestri importanti, con Trevor Lacey che ha mostrato la sua leadership e il suo talento. Abbiamo avuto solo 9 palle perse durante l’incontro, ma dobbiamo imparare a limitare gli errori, in particolare abbiamo fatto cattivi tiri fuori ritmo. Adesso ci prepariamo al meglio per gara2 per farci trovare pronti".