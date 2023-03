Medaglie per Sonnessa e Testa Tanti pass per i tricolori

Due atleti sul podio e tanti piazzamenti per il Circolo Schermistico Forlivese nella prova zonale Under 17 e Under 20, svolta a Salsomaggiore Terme lo scorso weekend: era seconda e ultima tappa di qualificazione ai campionati italiani.

Fra i cadetti, Nicolò Sonnessa (classe 2008) conquista un’ottima medaglia di bronzo nella spada. Il campione europeo in carica, Leonardo Cortini, chiude invece 6°. Conquistano la qualificazione alle finali tricolori anche Marcello Ghetti, Riccardo Magni e Adriano Rocco. Sonnessa e Cortini in pedana anche nella categoria ’Giovani’, dove si arrendono agli ottavi di finale. Tra le cadette, Mariachiara Testa, dopo una serie di vittorie che l’hanno portata fino alla finale, ottiene una splendida medaglia d’argento. Il risultato la proietta nelle primissime posizioni del ranking nazionale. Stop agli ottavi per Chiara Castagnoli, decima, e Asia Vitali, 12ª. Centrano la qualificazione al campionato Italiano cadette anche Francesca Morosi, 17ª, e Greta Versari, 40ª.