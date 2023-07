Memorial Sirotti, il 30 luglio c’è Forlì-Cesena

Torna il ‘Memorial Silver Sirotti’. Dedicato alla figura dell’eroe forlivese che nel 1974 sacrificò la vita per salvare alcuni passeggeri del treno ‘Italicus’, oggetto di un vile attentato, l’incontro amichevole tra Forlì e Cesena, giunto alla sesta edizione e diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate di entrambe le compagini, si disputerà domenica 30 luglio (ore 20.30) allo stadio ‘Tullo Morgagni’. C’è grande curiosità di vedere all’opera il rinnovatissimo Forlì costruito dal diesse Cristiano Protti e affidato a mister Marco Martini in vista della stagione 2023-24, la settima consecutiva dei biancorossi in serie D.

Il bilancio delle sfide pende nettamente a favore del Cavalluccio, vittorioso in quattro occasioni su cinque. Nel 2016 i bianconeri s’imposero con un perentorio 1-4, replicando nel 2017: 0-3. Prima e unica affermazione del Galletto nel 2018, allorquando l’undici di Nicola Campedelli regolò con un gol per tempo (Cortesi e Sabbioni) il Cesena di Beppe Angelini. Nei due anni successivi il ‘Memorial Silver Sirotti’ non venne disputato: nel 2019 perché le due società non trovarono un accordo, nel 2020 invece a causa della pandemia. Pirotecnica la quarta edizione, quella del 2021, che vide i biancorossi di ‘Jo Condor’ Cornacchini spaventare il Cesena di Viali che, bloccato sul 2-2 al termine dei tempi regolamentari, riuscì a spuntarla solo nella lotteria dei calci di rigore (5-7). Senza storia l’incrocio più recente, terminato con un tennistico 0-6 a favore del Cavalluccio targato Mimmo Toscano.

Marco Lombardi