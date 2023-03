Mengozzi-Bombardini subito primi nel campionato Cross Country

E’ iniziato nel migliore dei modi il Campionato Italiano Cross Country di Acisport per la coppia forlivese formata da Manuele Mengozzi, pilota eclettico passato dalla velocità in pista ai raid, ai rally e agli slalom, con al suo fianco la moglie Erika Bombardini. Al volante di una Toyota Hilux Overdrive, per i colori della scuderia My Racing Autosport, il forlivese ha incamerato una brillante vittoria assoluta, con relativo successo in gruppo T1, in occasione del primo appuntamento tricolore della specialità, il 13° Italian Baja di Primavera-Artugna Race 2023, organizzato dal Fuoristrada Club 4x4 di Pordenone.

Il campionato comprende altri cinque appuntamenti: il 15 e 16 aprile il 1° Baja Colline Metallifere, per proseguire con il 10° Rally Greece Off Road e la 30ª Italian Baja, valida anche per il mondiale di categoria con alcuni protagonisti della Dakar, quindi il 4° Vermentino-Terre di Gallura e il 32° Baja delle Marche.

Fabio Villa