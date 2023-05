Mercato agli sgoccioli Forlì rimane alla finestra

di Simone Casadei

Nella serata di sabato prenderanno il via le prime serie dei quarti di finale e la lotta per la promozione entrerà finalmente nel vivo. La palla a spicchi comincerà a ‘scottare’, mentre, al contrario, nelle prossime ore andranno a spegnersi una volta per tutte le manovre di mercato dell’attuale stagione sportiva. Nel primo pomeriggio di domani, infatti, si chiuderà l’ultima finestra per tesserare un ulteriore elemento (proveniente dalla serie A, da società che hanno già terminato la loro annata) in vista della post-season. Dal prossimo campionato, peraltro, le regole in tema di tesseramenti potrebbero variare, su proposta del presidente Pietro Basciano: lo ha comunicato Lnp proprio ieri. Le tempistiche per muoversi, dunque, stringono irrimediabilmente: quella di oggi è l’ultima giornata ‘intera’ a disposizione dei club per accelerare e chiudere eventuali trattative.

Fermento che però, salvo sorprese dell’ultimo minuto, non riguarderà la Pallacanestro 2.015. La linea ‘conservativa’ in viale Corridoni, come noto, è sempre stata prevalente e nulla è riuscito a scalfirla in questi ultimi giorni. Certo, Forlì è comunque rimasta attenta e vigile, pronta ad approfittare di eventuali occasioni, specie in caso di acciacchi fisici a membri del roster biancorosso. Così, in queste settimane sono stati offerti diversi profili a Martino e Pasquali (Uglietti e Campogrande, ad esempio), così come il responsabile dell’area tecnica e il general manager si sono mossi sondando il terreno al piano di sopra.

Tra i vari sondaggi effettuati, è trapelato il nome di Giancarlo Ferrero, ala classe ’88 e bandiera di Varese, maglia che veste dal lontano 2015. Un semplice approccio e nulla più, ad ogni modo: il giocatore ha espresso l’intenzione di non lasciare l’Openjobmetis e la società non ha affondato il colpo.

Insomma, l’Unieuro è destinata a chiudere il campionato e giocarsi il ‘salto’ in massima serie con l’attuale rotazione a nove uomini. Una rotazione che ha comunque tagliato il doppio traguardo del primo posto nel girone Rosso e poi nel girone Giallo. L’integrità e la solidità del gruppo biancorosso, del resto, sono state il vero punto forte della brillante stagione forlivese, che, dunque, non verranno ora minimamente intaccate da un possibile innesto ‘last minute’.

Certo, Forlì non avrebbe mai inserito un tassello particolarmente ingombrante col rischio di minare gli equilibri interni, ma, stando così le cose, questa eventualità è del tutto evaporato. Allo stesso tempo, però, va considerato che il ritmo dei playoff è infernale e la posta in palio aumenta con l’avanzare dei tabelloni. Un minimo acciacco fisico o un piccolo fastidio muscolare (se ne sono già verificati diversi in stagione) rischierebbero di accorciare le rotazioni di Martino e complicare così la cavalcata della Pallacanestro 2.015.

In tutto ciò, se alcune avversarie del tabellone Oro hanno osservato la medesima filosofia sul fronte mercato, altre, al contrario, si sono mosse o comunque stanno ultimando le operazioni. È questo ad esempio il caso di Udine, che ha disputato l’ultima parte di stagione senza uno straniero dopo l’addio di Sherrill. Una carenza tamponata ora dall’arrivo di Emanuel Terry, ala-centro ufficializzata nella giornata di ieri dopo che altre trattative (Jacorey Williams e Mikael Hopkins su tutte) erano andate a vuoto. Terry arriva dalla vicina Trieste, dove era sbarcato lo scorso gennaio, con i suoi 10,3 punti e 7,7 rimbalzi a partita. Forlì potrebbe incrociare Udine in un’eventuale semifinale.

Nella parte bassa del tabellone, poi, detto della Fortitudo (dentro Banks, ma esonerato coach Dalmonte) e di Cento (preso Rosselli), Agrigento, con Francis ai box, starebbe accelerando i tempi per il sì di Giovanni De Nicolao da Varese. Apparentemente tutto tace, invece, in quel di Cremona, con la Vanoli che potrebbe anche giocarsi le proprie carte col roster attuale.