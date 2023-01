Mister Gadda: "Tutti i ragazzi sono da elogiare"

Al termine della contesa, mister Massimo Gadda ha accomunato i 22 in campo in un elogio omnicomprensivo: "Devo fare i complimenti a tutti, ai miei giocatori, ma anche agli avversari. È stata una bella partita, giocata su un campo ‘impossibile’. Per quanto ci riguarda, di più non potevamo fare. Sono molto contento di quello che hanno realizzato i miei ragazzi. Sono tutti da elogiare. Avremmo potuto anche vincerla, perché abbiamo avuto le occasioni per chiuderla. L’Aglianese ci ha messo un po’ in difficoltà nel recupero palla. La mossa di mettere Ndreca in mezzo al campo ci ha aiutato. Alla fine, anche soffrendo a tratti, abbiamo disputato una buonissima partita. Un po’ di amaro in bocca mi resta, perché in qualche situazione avremmo potuto essere più incisivi, soprattutto nella parte finale del secondo tempo, quando siamo arrivati diverse volte in area di rigore. C’è anche un episodio dubbio su Guidone. Tuttavia ci portiamo a casa un punto in una situazione di emergenza".

A proposito di emergenza, ai forfait di Tabanelli, Lussignoli, Boccardi, Spinosa e Pipicella, si è aggiunto in corso d’opera anche quello di Rinaldi (distrazione al collaterale del ginocchio): "La nostra linea difensiva – ha proseguito il tecnico giallorosso – era tutta under: Ventutini 2004 in porta; poi Grazioli 2002, Spezzano 2004, Luciani 2003, Magnanini 2003 e Lisi 2001. Sono stati veramente bravi. Posso solo essere contento. I cambi? D’Orsi e Melandri erano gli unici cambi che avevo. I ragazzi della Juniores, sono bravi, si allenano con noi e crescono, ma, buttarli dentro in una situazione del genere e su un campo così pesante, non sarebbe stata una scelta opportuna. Lo ripeto, per quello che è il momento, siamo andati oltre le nostre possibilità. Spero di recuperare almeno Boccardi per la trasferta di domenica a Lodi contro il Fanfulla. Mi auguro anche che D’Orsi stia meglio dopo i 20’ minuti che è riuscito a giocare".

Al 51’, la punizione dal limite, guadagnata da Guidone e calciata da Ndreca, ha fatto gridare al gol, spegnendosi a lato di pochissimo: "È stata una punizione pericolosissima, tra l’altro Ndreca le calcia molto bene anche in allenamento. Avrebbe potuto essere davvero la ciliegina sulla torta".