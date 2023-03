Modigliana e Roncadello, recuperi pesanti

Serata di recuperi nei due gironi di Seconda Categoria (ore 20.30). Nel girone M, guidato con 59 punti dall’Edelweiss Jolly, il Modigliana (terzo a quota 49) si gioca il secondo posto sul campo del San Zaccaria (50). La scorsa settimana il Modigliana si è aggiudicato l’ottavo di finale della coppa Emilia-Romagna di Seconda Categoria superando per 4-2 il Real Riccione grazie alla doppietta di Sow (2) e alle reti di Violani e Roselli. Nel quarti di finale, mercoledì 30 marzo, il Modigliana andrà sul campo del Castel Guelfo.

Nel girone N quattro gare: il Deportivo Roncadello (37 punti), battendo in casa il Ronta (27), potrebbe scavalcare il Santa Sofia (38) in vetta alla classifica. Le altre gare: Around (15)-Real Cava (31), Sporting Predappio (31)-Collinello (31) e Borghigiana (22)-Virtus San Mauro (16).