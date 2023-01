Mokulu fa esultare lo United Riccione

R. FORTE QUERCETA

0

UNITED RICCIONE

1

REAL FORTE QUERCETA (4-3- 1-2): Raspa, Meucci, Masi, Bernardini, Giubbolini; Bortoletti, Fazzi, Bertipagani; Bertozzi; Pegollo, Rodriguez. A disp.: Pastine, Bianchi, Dal Pino, Cosentino, Verona, Pezzini, Bucchioni, Lazzoni, Verde. All.: Marsili.

UNITED RICCIONE (4-3-1-2): Pezzolato, Contessa, Biguzzi Scrosta, Lo Duca; Abonckelet, Benedetti, Bellini; Ferrara A.; Vassallo, Mokulu. A disp.: De Fazio, Capicchioni, Colacicchi, D Antoni, Lordkipanidze, Grancara, Ferrara, Colombo, Syku. All.: Gori.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.

Rete: 18’ pt Mokulu.

Una rete in apertura di Benjamin Mokulu regala allo United Riccione un importante successo in Versilia dopo i tre punti pochi giorni fa con il Fanfulla. Vittoria caparbia, in cui lo United Riccione è cinico nel concretizzare al 18’ la prima occasione: disattenzione difensiva e Mokulu approfitta dello spazio concessogli.