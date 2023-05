Monaldi segna a 1 secondo dalla fine, è Udine che sfiderà l’Unieuro

La semifinale del tabellone Oro sarà Forlì-Udine. È questo il verdetto di gara5 giocata ieri sera al PalaCarnera. Avanzano i bianconeri, viene eliminata (ma a testa altissima) Cividale: si è trattato di una partita davvero all’ultimo respiro, conclusasi 86-84 per i padroni di casa, guidati alla vittoria da un canestro del play Diego Monaldi a un secondo dalla fine. Sulla sirena, Lucio Redivo (assoluto mattatore e top scorer con 35 punti) ha fallito il tiro da tre che avrebbe portato la neopromossa di coach Stefano Pillastrini a passare il turno.

È stata una partita vibrante, che Udine aveva approcciato meglio: il primo quarto si è chiuso sul +11 (26-15), grazie a due triple dell’ex forlivese Palumbo e Gaspardo. A metà del secondo quarto, una tripla di Nobile ha dato all’Old Wild West il massimo vantaggio, +12 (35-23). Da quel momento è iniziata la rimonta di Cividale, che è stata guidata dai canestri di Giacomo Dell’Agnello fino al clamoroso sorpasso a metà partita (44-45).

Da quel momento, la partita è proseguita sui nervi, a strappi, con vantaggi minimi da una parte e dall’altra. Udine è riuscita a chiudere avanti alla terza sirena (65-62) per poi allungare sul +6 poco dopo con una tripla di Esposito, immediatamente rintuzzate da due conclusioni pesanti consecutive di Redivo (817 i suoi tentativi totali). Pur con vantaggio di due possessi al massimo, da quel momento Udine ha ripreso il comando e non l’ha più lasciato. Lo show di Redivo (un’altra tripla all’alba dell’ultimo minuto per il -1) si è interrotto sul più bello, quando ha fallito la tripla del sorpasso a 20” dalla conclusione. Sul tiro, però, Gabriele Miani ha catturato il rimbalzo trovando così i due tiri liberi per riportare avanti i suoi. Ma ha fallito il primo, riuscendo solo a pareggiare col secondo (84-84). L’infinito derby friulano è stato a quel punto deciso da una giocata di Monaldi, autore di 7 punti totali.

Cividale non è riuscita a capitalizzare anche i 16 punti del figlio di Sandro Dell’Agnello. Per Udine quattro giocatori in doppia cifra: Briscoe (19), Gentile (16), Esposito (15) e Gaspardo (11).