Nannini in America: riparte da Indy Nxt

Dopo un anno sabbatico, il 2023 segnerà il ritorno in pista per il 19enne pilota forlivese Matteo Nannini, che parteciperà al campionato americano Indy Nxt, porta d’ingresso verso la mitica Formula Indy: gareggerà per i colori della scuderia argentina Juncos Hollinger Racing. Undici appuntamenti in programma, molti su famosi ovali statunitensi. Nella famosa Indianapolis ci saranno due prove. Il 5 marzo si partirà da un circuito cittadino, a Saint Petersburg in Florida. "Sono molto entusiasta – attacca Nannini –. Con la scuderia avevo svolto alcuni test positivi nel 2021, correre in America è una grande opportunità, il miglior trampolino di lancio verso la IndyCar. Non voglio sprecarla, sono sicuro che potremo fare grandi cose". Per Ricardo Juncos, co-proprietario, la soddisfazione di mettere al volante "un talentuoso giovane pilota che ha molta esperienza in F3 e F2 in Europa".