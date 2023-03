Nannini, ottimi test a Miami in vista dell’esordio nell’Indy Nxt

In questo fine settimana inizia la stagione agonistica statunitense del pilota forlivese Matteo Nannini, impegnato quest’anno nel Campionato Indy Nxt; il debutto avverrà in Florida sul circuito di St. Petersburg. Poco lontano da lì, sul tracciato di Homstead-Miami Speedway, si sono svolti nel frattempo gli ultimi test cronometrati e l’alfiere dello Juncos Hollinger Racing ha fatto registrare il miglior tempo sul giro.

"È stato un test positivo. Abbiamo provato tutte le cose che dovevamo in previsione della gara di St. Petersburg senza strafare. Sono molto contento del mio tempo e del passo gara che ho avuto. Adesso ci toccherà analizzare in fabbrica tutti i risultati ottenuti. Mi sento pronto per la gara che mi aspetta. La squadra è forte, ha un grande potenziale e io farò di tutto per tramutare questa forza in un risultato concreto per il team", ha dichiarato il giovane pilota romagnolo.

Sono in totale 19 i piloti iscritti, provenienti da dieci nazioni, che affronteranno gli undici appuntamenti in calendario sui più prestigiosi circuiti americani, Indianapolis incluso. Le vetture, tutte uguali, il cui telaio è dell’italianissima Dallara, montano un motore 3.5L V8 derivato dalla Infiniti Q45.

Il campionato 2022 è stato vinto dallo svedese Linus Lundqvist dell’Andretti Motorsport,mentre la prima edizione del 1986 fu vinta dal nostro Fabrizio Barbazza, unico italiano a prevalere in questo torneo.

Fabio Villa