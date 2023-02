Nardella e Morri, forze fresche per il Forlì

di Marco Lombardi

Dategli un pallone e Francesco ‘Ciccio’ Nardella vi farà felici. Rotto il ghiaccio a Corticella (ma quel suo primo gol non era bastato sabato al Forlì per evitare la sconfitta), il 18enne attaccante foggiano si è ripetuto mercoledì, nel turno infrasettimanale, suggellando la propria metamorfosi da pulcino bagnato a stella sgargiante e prendendosi la copertina biancorossa, grazie all’eurogol che ha stappato il match con la Bagnolese, vinto dal galletto 2-1, e mandato in visibilio il pubblico del ‘Morgagni’.

Nardella ricostruisce così la genesi della prodezza balistica: "C’è stata una punizione respinta dalla difesa, io ho recuperato palla al limite e mirato nel sette; volevo metterla lì e ci sono riuscito, anche con un pizzico di fortuna". E poi dedica il gol "alla mia famiglia, che mi segue e mi supporta sempre; voglio ringraziarla per tutti i sacrifici che ha fatto e tuttora sta facendo per me".

Non nuovo ai gol sensazionali, che anzi rientrano a pieno titolo nelle sue corde, Nardella ha rivelato: "Già a 16 anni, con la squadra del mio paese che militava in Eccellenza, ho realizzato due reti molto simili a quella segnata alla Bagnolese. Io ci provo, poi, ribadisco, è anche questione di fortuna...". Allargando il campo alla prestazione nel complesso, Nardella si è detto "soddisfatto, ma consapevole di dover migliorare ancora tanto attraverso il lavoro in allenamento". La consacrazione in Romagna – ove è arrivato dalla Pro Vercelli con la benedizione di Massimo Paci, apprezzatissimo ex tecnico biancorosso e ora in serie C alla guida delle bianche casacche piemontesi – è arrivata, però, dopo un faticoso apprendistato: "Ammetto che le prime partite per me non sono state facili, anche perché venivo da un periodo in cui non avevo mai giocato... Ma ho continuato a lavorare duro per farmi trovare pronto e fornire il mio contributo alla squadra".

Quanto alla sua collocazione tattica, il numero 13 biancorosso svela: "Ho sempre giocato da ala destra, ma il mio ruolo preferito è quello di trequartista; comunque mi adatto alle esigenze della squadra e alle scelte del mister". Nel mentre, la seconda inchiodata consecutiva della capolista Giana ha riaperto quello che sembrava un campionato chiuso a doppia mandata: "Sì, siamo consapevoli di poterci giocare il primo posto, ma dobbiamo badare solo a noi stessi, senza curarci dei risultati delle altre, e fare più punti possibili; poi quello che verrà ce lo prenderemo".

Bene mercoledì anche il centrale Enrico Morri, 19enne, preferito nell’occasione a Fornari nelle vesti di terzino destro. "È un ruolo che conosco, l’ho già ricoperto nel recente passato e anche in questa stagione seppur da subentrato; devo dire che mi sono trovato a mio agio, anche perché con questi compagni è tutto più facile", spiega il difensore riminese. Che poi aggiunge: "A prescindere dagli interpreti, in seno alla squadra c’è una serenità tale che chiunque giochi non può non esprimersi al meglio". E adesso il -6 dalla vetta autorizza a puntare dritto al primo posto: "Inseguiamo un sogno, ci proviamo; giunti a questo punto, non possiamo più nasconderci...".