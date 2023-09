Nel nome di Nuvolari si uniscono per tre giorni passione e leggenda

Siamo giunti alla vigilia del Gran Premio Nuvolari, la tre giorni regolaristica della lunghezza di 1130 chilometri dedicata alle auto storiche prodotte dagli anni venti agli anni settanta; alla manifestazione hanno aderito 280 equipaggi provenienti da tutto il mondo con vetture da sogno e di grandissimo valore, fra questi anche la coppia sammarinese composta da Francesco Galassi e Corrado Marzi con la Vw Porsche 914 con il numero 262 sulle portiere.

La prima tappa scatterà domani da Piazza Sordello a Mantova per entrare in Romagna a Fontanelice a metà pomeriggio, proveniente dai colli bolognesi, per poi proseguire per Riolo Terme e Brisighella con un controllo orario alle 17 in pieno centro storico; si continuerà poi per il Passo Della Carla, Marzeno, la circonvallazione di Faenza, Forlì,Predappio e Meldola, con tratti cronometrati gestiti dal Racing Team Le Fonti. In serata conclusione della prima giornata a Rimini,dopo una sosta a Cesenatico. Si ripartirà sabato sempre da Rimini per raggiungere Siena passando per Coriano e rientrando a Rimini in serata con sosta in centro storico a San Marino con ulteriore tratto cronometrato. Infine ultima tappa, domenica, con solita ripartenza da Rimini, piazzale Fellini, toccando Santarcangelo per ritornare a Meldola e Predappio per ulteriori prove cronometrate gestite dal Racing Team Le Fonti. A seguire alle 9 i partecipanti arriveranno in Piazza del Popolo a Faenza per una prova cronometrata. Saranno accolti da figuranti del Palio del Niballo, dalla Scuderia Alpha Tauri di F1 e dal Team Top Driver, che esporrà alcune delle sue vetture da competizione. Ripartenza con destinazione l’Autodromo di Imola,con tanto di prova cronometrata, con rientro a Mantova attraverso Conselice, Argenta e Ferrara.

Fabio Villa