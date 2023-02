Nel ritorno, Forlì è più forte degli infortuni

di Simone Casadei

Nuovo importante banco di prova dietro l’angolo per la Pallacanestro 2.015, che domani alle 20 farà visita alla neopromossa Cividale, mina vagante del girone Rosso. L’Unieuro salirà in Friuli per provare a centrare la quinta vittoria consecutiva e allungare la striscia positiva, nella speranza che l’organico nella sua interezza ritrovi la miglior forma fisica dopo svariati acciacchi. Contro Ferrara, domenica scorsa, Antimo Martino ha infatti dovuto fare a meno di Todor Radonjic, ultimo di una serie di brevi ‘stop’ che hanno caratterizzato le ultime settimane forlivesi.

Va detto che, sin dal girone di andata, Forlì ha dovuto convivere con leggeri problemi fisici dei suoi uomini. Soltanto Gazzotti, Penna e Pollone sono scesi in campo in tutte le venti partite finora disputate. Dopo la gara di Pistoia post festività natalizie, però, i biancorossi non sono mai scesi in campo al completo. Contro Chieti le rotazioni sono state ridottissime a causa delle assenze di Fabio Valentini (colpo alla spalla ricevuto in occasione della sfida di Coppa Italia con Torino) e Lorenzo Benvenuti (guai al polpaccio). La domenica successiva, a Ravenna, è quindi stato il grande ex, capitan Daniele Cinciarini, ad osservare il derby in borghese, prima che Benvenuti ‘replicasse’ l’assenza contro Nardò. Domenica scorsa, come detto, è stato quindi il turno di Radonjic, che già aveva saltato la gara di andata contro Cento.

Insomma, una serie di assenze non certamente irrilevanti – soprattutto in un contesto di squadra come quello dell’Unieuro – che hanno caratterizzato i mesi di gennaio e febbraio ma che non hanno minimamente intaccato le prestazioni dei biancorossi. Nelle quattro gare a scartamento ridotto, infatti, Forlì ha sempre puntualmente strappato il referto rosa, uscendo a braccia alzate da ogni confronto. Seppur contro avversari di media-bassa classifica, i biancorossi hanno così dato dimostrazione di grande forza e comunione d’intenti, col collettivo che ha saputo sopperire ad ogni forfait. Basti pensare, contro Ferrara, ai problemi di falli nel reparto: Forlì ha rimediato con Pollone da ala forte tattica e con qualche minuto per Benjamin Ndour, che ha risposto ancora presente, andando a canestro sia con gli estensi che nel match contro Chieti.

Si tratta di un passo avanti tutt’altro che banale, poiché, di fatto dinanzi alle stesse avversarie, nel girone di andata avvenne l’esatto contrario. Sì, perché nel momento più ‘opaco’ dello scorso novembre, la Pallacanestro 2.015 finì per pagare a carissimo prezzo le assenze dei propri principali riferimenti offensivi. Le trasferte di Nardò e Ferrara, ad esempio, coincisero con due doppie assenze: Cinciarini e Valentini nella prima, Adrian e lo stesso Fabio nella seconda. E il risultato delle due gare fu identico, con i biancorossi che, privi dei propri migliori marcatori, si imbatterono in due ko di fila (78-69 e 80-78). Sarebbe poi arrivato anche il terzo, contro Cividale, in quel caso però col roster al completo, seppur non fisiologicamente al top della condizione. Oggi, invece, la crescita e la maturità della compagine forlivese sono testimoniate anche dalla capacità di superare ‘piccole’ avversità di questo genere.