Nel weekend al Morgagni e all’antistadio 1 il primo Torneo Città di Forlì per Under 11

Tutto pronto per il primo torneo di calcio ‘Città di Forlì’. Organizzato dal Forlì calcio e dedicato alle formazioni Under 11, si svolgerà nelle giornate di sabato 13 e domenica 14, con inizio alle ore 14, presso lo stadio ‘Tullo Morgagni’ e l’Antistadio 1. Oltre al Forlì, il torneo vedrà la partecipazione di undici squadre locali: Carpinello, Futball Cava Ronco, Classe, Junior Cervia, Forlimpopoli, Meldola, Pianta, Porto Fuori, Union Sammartinese, Santa Sofia e Torresavio. A questo lotto di squadre si aggiungeranno, domenica, cinque compagini Under 11 di club professionistici: Bologna, Reggiana, Ternana, Perugia e Vis Pesaro. La kermesse calcistica giovanile sarà allietata da musica e stand gastronomici. Ingresso a 5 euro.

m. lo.