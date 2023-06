Niccolai lancia l’Unieuro "Ha la stessa fame del ‘95 E il Palafiera la spingerà"

di Gianni Bonali

Il countdown è già iniziato. Tre giorni ancora e la finale playoff tra Forlì e Cremona scalderà i cuori dei tifosi biancorossi che, per la prima volta da quando è nata la Pallacanestro 2.015, potranno vivere le emozioni forti di una sfida storica. Palcoscenico sarà il Palafiera, con palla a due di gara1 mercoledì sera, in un’atmosfera che si preannuncia calda. A questo proposito Andrea Niccolai (ora assistente di coach Giorgio Valli a Mantova) conosce bene il clima e l’importanza della partita, per esserne stato protagonista in una data che è una pietra miliare del basket cittadino: il 21 maggio 1995. Al Flaminio di Rimini a 2” dalla sirena, con un tiro da tre punti, regalò la promozione in A1 a Forlì, facendo esplodere di gioia la marea di appassionati biancorossi.

Niccolai, vede similitudini tra la Forlì del 1995 e quella di oggi?

"Anche la Forlì attuale, come la nostra, è piena di giovani affamati, è un gruppo forte che ha espresso, durante la stagione, una grande continuità di risultati, con un coach come Antimo Martino che ha fatto un lavoro importante e profondo. Insomma un giusto mix di giovani e veterani che hanno dato entusiasmo ed equilibrio alla squadra, con un percorso di crescita costante sia tecnica che mentale".

Nessuno aveva previsto Forlì a questo livello, l’estate scorsa.

"Anche noi del 1995 non eravamo partiti con i favori del pronostico, ma siamo stati bravi a confermarci partita dopo partita come la compagine attuale, che ha disputato un campionato al di sopra delle aspettative".

Quali sono gli uomini di punta di Forlì che potranno indirizzare l’incontro?

"Per Forlì sicuramente il capitano Daniele Cinciarini, un giocatore straordinario a 40 anni, che partendo dalla panchina ha sempre un grande impatto sulla partita. Talento, personalità e voglia di vincere che fanno ancora la differenza. Poi Vincent Sanford, reduce da un infortunio, ma capace di giocare match importanti e Luca Pollone forte in difesa, ma efficace anche in fase offensiva, con le cinque triple messo a segno, per esempio, in gara3 contro Udine: un elemento prezioso".

Per quanto riguarda Cremona?

"Occorre capire se un giocatore fondamentale come Trevor Lacey sarà della sfida. Ma occhio alle doti di tiratore di AJ Pacher, la grande fisicità di Paul Eboua e l’impatto sull’incontro di Mirza Alibegovic".

Se dovesse fare un pronostico? Chi tra Forlì e Cremona conquisterà la serie A1?

"Sono due squadre con allenatori tra i migliori della categoria: coach Martino e Cavina, bravi e capaci di dare un’impronta precisa alle compagini che guidano. Sarà una finale equilibrata, con un leggero vantaggio per Forlì per via del fattore campo a suo vantaggio. Entrambe hanno una difesa solida e saranno le prestazioni di Sanford per Forlì e Lacey, se presente sul parquet, per Cremona a spostare l’esito della sfida".

Sarà seduto sulle tribune ad assistere alla serie?

"Penso di sì e spero che Forlì conquisti la promozione: lo meritano la società che da alcuni anni lavora seriamente e una città che ama il basket e alla quale sono molto legato. Sono già venuto un giorno per dare una mano a un amico colpito dall’alluvione e ho ammirato la solidarietà dei tanti volontari presenti che con pale e stivali si impegnavano a fondo".