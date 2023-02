Nicosanti: "La mia passione? Proprio grazie a Rod Griffin"

Sul parquet i biancorossi di Martino andranno a caccia di una preziosa vittoria, ma, a margine della sfida, una coinvolgente cerimonia catturerà tutte le attenzione degli appassionati. Oggi è il grande giorno di Rod Griffin, che sarà insignito del titolo di ‘leggenda’ del basket forlivese. Un prestigioso riconoscimento per una bandiera della Libertas tra gli anni ’70 e ’80, che ha fatto avvicinare e innamorare alla palla a spicchi grandi e piccini. Ieri è stato lo stesso presidente Giancarlo Nicosanti, che è stato un tifoso ben prima di avere un ruolo ufficiale nella società, a omaggiare la ‘leggenda’ biancorossa: "Rod nella sua carriera ha dimostrato di essere un talento – sono le parole del presidente della Pallacanestro 2.015, Giancarlo Nicosanti –, un giocatore spettacolare che ha segnato la storia del basket cittadino. Dobbiamo essere contenti e orgogliosi, perché abbiamo avuto la fortuna di vederlo con la maglia della squadra della nostra città. Personalmente, devo ringraziarlo: la mia passione per il basket ha avuto in lui quella scintilla che ha scatenato tutto".

Il numero uno di viale Corridoni, infatti, racconta un particolare aneddoto: "Griffin sbarcò a Forlì una sera del 1978 e, all’improvviso, tutto cambiò. Ricordo ancora che, insieme ad alcuni amici, decidemmo di andare all’allenamento della squadra per vederlo dal vivo. Lì scattò in me qualcosa di diverso, una passione vera e propria verso il basket. Nessuno di noi aveva mai visto a Forlì un giocatore così forte".