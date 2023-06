Niente paura, in testa c’è solo la grande bellezza

L’atmosfera è bellissima. Detto alla vigilia (figurarsi cosa può essere stasera...). Non è vero che l’importante è partecipare: sarebbe un insulto a una squadra che ha dimostrato un’anima competitiva, perfino verso se stessa, fin dall’autunno. Però di certo partecipare alla finale è un traguardo meritato e che in parte ripaga, con piena logica, del percorso fatto finora. Sono tanti i pensieri di queste ore. Il confronto con il 1995 è dolce: a distanza di 28 anni sono due squadre lassù a sorpresa, con una chimica speciale, capaci di suscitare una passione viscerale dentro il Palafiera.

Poi c’è il pensiero amaro, purtroppo prevalente, dell’alluvione del 16 maggio. Coach Martino ha usato ieri le migliori parole possibili: come sarebbe bello se il 2023 non fosse nei ricordi solo per la piena distruttiva dei fiumi. È un obiettivo piccolo e allo stesso tempo grande, perfino più della promozione stessa per tanti aspetti. È ‘solo’ basket, certo, ma per tantissimi forlivesi è come dire che il cuore è solo un muscolo. No, è molto di più: giocatori e tifosi se lo sono detti – e promessi – senza bisogno di parlare, solo registrando l’uno l’elettricità degli altri nelle partite contro Udine. Anche l’alluvione, insomma, può essere un fattore della serie: quanto meno per le motivazioni.

Non c’è più spazio per scaramanzie e frasi di rito. Del resto questa Unieuro non ha avuto paura di nulla. Avanti così, con in testa una grande bellezza.

Marco Bilancioni