Serie C1. Secondo pari di fila per il Forlì Oleodinamica, 5-5 in casa con la Mernap Faenza; a segno Andrea Simone, con una splendida quaterna, e Di Maio. Nuova sconfitta per il Santa Sofia, ko in casa 4-6 col Baraccaluga Piacenza. Per i bidentini a segno Casamenti (2), Fariss e Casetti. Altre gare (16ª giornata): Villafontana Medicina-X Martiri Ferrara 6-2, Sassuolo-Montale R. 6-3, Bagnolo Reggio-DueG Parma 4-1; rip. Rimini. Classifica: Bagnolo R. 37; Forlì, Sassuolo 30; Villafontana 25; M. Faenza 24; X Martiri Ferrara, Baraccaluga 22; DueG Parma 19; Rimini 14; Montale 9; S. Sofia 0.

Serie C2. Nel 13° turno la Pol. 80 S. Maria Nuova ha vinto 1-3 sull’Erba Riolo; a segno Zarri, Bagnolini e Cirillo. I bertinoresi superano i riolesi di 2 punti e sono terzi a quota 17 dietro a Ceisa Gatteo 29 e R. Imolese 25.