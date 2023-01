Non bastano Bacchilega e rimonta Bleu Line ko al tie-break a Imola

Tie-break fatale alla Libertas Bleu Line. Forlì soffre, rimonta e s’illude, ma cade a Imola (26-24, 25-21, 22-25, 21-25, 15-11) al termine di un match specchio fedele della sua contraddittoria stagione. Non è bastata una Bacchilega da urlo (24 punti) per avere ragione di una Clai tutt’altro che irresistibile. La Bleu Line parte a razzo (1-4, poi 3-8); Imola incassa, malgrado una Mastrilli super in difesa, quand’ecco che Cammisa inchioda la pipe e suona la sveglia. La Clai si appropinqua (8-9) e impatta, a 14, con un murone di Cavalli. Controbreak di Forlì, partorito da un gol di ‘Bibi’ Rizzo e un pallonetto infingardo di Cecilia Morolli, subito azzerato. La Bleu Line insiste e strappa di nuovo (19-23), ma Imola non desiste, impatta e la spunta di corto muso (26-24).

Clai avanti anche nel secondo atto: 9-4. Forlì accorcia con una vendemmiata di stamponi e, grazie a una magia di Elisa Morolli, mette la freccia: 12-13. È punto a punto fino a quota 21, quando due muri apocalittici di ‘Bibi’ Rizzo sulla esterrefatta Tomat mandano in orbita Imola, che chiude 25-21. Il terzo set si apre con una battuta tragicomica di Mauriello che accarezza la parte inferiore del nastro. Ci pensa Gardini a ristabilire l’equilibrio (4-4). Un muro bestiale di Tomat e un primo tempo altezzoso di Bacchilega danno l’abbrivio alla fuga: 7-11. La Clai è in down, perde la bussola e crolla (15-22); poi si rialza e torna nei paraggi, ma rovina tutto con una battuta flop e cede a 22.

Quarto atto in equilibrio fino a metà del guado (13-13), quando la ricezione pasticciata delle imolesi apre le acque (16-21) e consente alla Bleu Line di pareggiare i conti nel computo dei set. Tutto rinviato al tie-break. Che sorride alla Clai, trascinata a suon di ace (4) da Cammisa.

Bleu Line: Tomat 11, Sgarzi ne, Gregori (L), C. Morolli 6, Mauriello 13, Tamborrino, Gardini 14, Bacchilega 24, Giunchi, E. Morolli 1, Bellavista ne, Simoncelli 1, Carnesecchi (L2). All.: L. Morolli.

m. lo.