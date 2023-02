Novipiù Cup, Under 17 Eccellenza alle finali

Ultima tappa della Novipiù Cup per l’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro 2.015, impegnata da oggi nel ‘Final Round’ della manifestazione disputatasi in questi mesi. Dopo le ottime prove sfornate nei precedenti impegni della rassegna, i biancorossi si sono infatti guadagnati l’accesso all’atto conclusivo di Verona, a cui parteciperanno le dodici squadre che hanno ottenuto il maggior numero di vittorie. ‘Final Round’ che scatterà dunque alle ore 14 di oggi, quando andranno in scena le prime gare eliminatorie.

Forlì, forte di uno dei primi quattro record assoluti, scenderà invece in campo per il suo impegno d’esordio domani alle ore 16, contro la vincente della sfida tra Roseto e Trieste. Sulla base del risultato della partita, verrà poi stilato il calendario delle giornate di sabato e domenica, giorni nei quali si disputeranno semifinali e finali.

Oltre ai forlivesi e alle due potenziali avversarie già citate, prenderanno parte alla manifestazione, tra le altre, squadre del calibro di Bassano, Stella Azzurra Roma, Napoli, Trento e Verona.

s. c.