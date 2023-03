Nuova panchina per Casamenti Subentra a Folli nel Faenza

L’allenatore forlivese Moreno Casamenti è, da questa settimana, il nuovo allenatore in Promozione del Faenza; la sua chiamata dopo l’esonero di mister Andrea Folli, sollevato dall’incarico a seguito della sconfitta interna 0-1 domenica per mano del Reno, in un campionato nel quale la storica società biancazzurra naviga in decima posizione. Il nuovo allenatore del blasonato club manfredo, che l’anno scorso ha celebrato il 110° anniversario dalla fondazione, torna in panchina dopo i campionati disputati su quella della Cava, guidata dalla Prima Categoria alla Promozione e poi, dopo la fusione con il Ronco, anche in Eccellenza.

Nella scorsa stagione Casamenti (nella foto) ha condotto il San Rocco Faenza a una tranquilla salvezza in Prima Categoria partendo dall’ultimo posto al momento del suo arrivo. L’allenatore forlivese, coadiuvato dall’assistente e collaboratore Marco Rossi, ha già guidato il primo allenamento settimanale prendendo così conoscenza con la squadra in vista del prossimo match che vedrà il Faenza impegnato a Castel San Pietro sul campo della Libertas.

Queste le parole di Casamenti: "La chiamata del Faenza, società di notevole blasone, mi dà uno stimolo importante. Bisogna gettare le basi per il ritorno nelle categorie che questa società merita senza dubbio".

Franco Pardolesi