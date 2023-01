Occhio a Jazz Johnson e al tiro da tre

Un derby è sempre una sfida imprevedibile e da non sottovalutare. A maggior ragione contro questa Rimini: i rivieraschi, infatti, dopo un girone di andata di rodaggio e con le naturali difficoltà di chi fa il salto dalla serie B alla A2, sembrano aver ingranato la marcia e nelle ultime sette giornate hanno perso solo una partita in volata, in casa contro Cividale (70-72) al termine di un match largamente condotto, e sul difficile campo della capolista Pistoia (79-62). Certo, il calendario ha dato una mano a Rbr, che ha affrontato le ultime due della classe e una Mantova in difficoltà, ma non bisogna sottovalutare i meriti della crescita del gruppo a disposizione di coach Mattia Ferrari che, anche grazie all’innesto dell’ex forlivese Aristide Landi, ha fatto un deciso salto di qualità.

Molte delle fortune di Rimini passano dai suoi due giocatori americani: Jazz Johnson è il faro dell’attacco, miglior marcatore del torneo con quasi 20 punti di media e il 46% da tre punti, ma anche ottimo assistman (quasi 5 assist di media). Ieri coach Ferrari ha tentato di spostare i fari puntati sulla sua stella: "Jazz ha una forma influenzale molto forte, ogni volta che si ferma dopo una corsa comincia a tossire. Adesso ha iniziato l’antibiotico, sta migliorando". Viene annunciato insomma un Johnson non al 100%: si vedrà. L’altro straniero Derek Ogbeide, invece, è il riferimento nel pitturato, con quasi 16 punti a partita (sfiora il 60% da 2) e 10 rimbalzi di media (primo nel girone alla voce rimbalzi offensivi), oltre ad essere tra i primi cinque del girone Rosso anche per stoppate.

La truppa italiana, invece, presenta alcune incognite e scommesse ancora in attesa di essere vinte: Stefano Masciadri porta alla causa esperienza e solidità, oltre a essere il miglior tiratore percentuale da 3 punti del girone (insieme ad Agustin Fabi, con il 51,4%), mentre in cabina di regia Davide Meluzzi sta crescendo nelle ultime settimane, dopo essere stato per diversi mesi molto al di sotto delle attese. Tassinari e Bedetti, così come il giovane Scarponi, sono conferme che finora non hanno fatto il salto di qualità da loro atteso, così come è per Anumba e D’Almeida, che dovevano portare alla causa atletismo e incisività, mentre finora la seconda è mancata. L’arrivo di Aristide Landi al posto di un altro ex forlivese, Marco Arrigoni, ha portato alla causa maggiore pericolosità perimetrale e diverse soluzioni su entrambi i lati del campo e ciò ha dato i suoi frutti in termini di risultati.

Gerarchie chiare, un’intesa cementata dallo scorso campionato di serie B, una perimetralità spiccata (38% da 3 punti in stagione, meglio fa solo Nardò): queste sono le caratteristiche chiare di una Rimini che risalirà la via Emilia per provare a fare un colpo importante e cambiare definitivamente le prospettive della stagione, iniziata guardandosi alle spalle e svoltata dopo il filotto positivo. Per Forlì, invece, la posta in palio è già importante: allungare la striscia di vittorie, in un palazzo che si preannuncia gremito e bollente, potrebbe essere l’ennesima scarica di adrenalina in una stagione fin qui più che positiva. Non sarà facile, però, contro una formazione insidiosa, in un derby tutt’altro che facile e tutto da vivere.

Valerio Rustignoli