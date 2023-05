Offese agli arbitri: inibizione di 7 giorni per Nicosanti

Il giudice sportivo ‘colpisce’ la Pallacanestro 2.015 in seguito a gara2 giocata a Chiusi. Nei provvedimenti disciplinari emessi nel pomeriggio di ieri, infatti, il club di viale Corridoni si è visto comminare una sanzione di 500 euro per "offese collettive frequenti" da parte dei tifosi ospiti nei confronti della terna arbitrale. Non viene risparmiato, poi, nemmeno il presidente Giancarlo Nicosanti: inibizione di sette giorni perché, "riconosciuto tra il pubblico", "offendeva sporadicamente gli arbitri" (con ogni probabilità ci si riferisce all’episodio del fallo tecnico ai danni di Cinciarini nel terzo quarto).