Offese alla terna arbitrale a partita finita: due turni di squalifica al regista Scalini

Un fine partita pagato a caro prezzo. Il giudice sportivo della serie D ha inflitto infatti due giornate di squalifica al regista biancorosso Nicolò Scalini, espulso dopo il triplice fischio di domenica scorsa in occasione della vittoria dei galletti 2-1 sul Sant’Angelo. Un cartellino che l’esperto centrocampista doveva evitare, considerata la sua esperienza. La squalifica motivata dalle "espressioni irriguardose rivolte alla terna arbitrale". Stessa sorte per Alessio Bugno, del Sant’Angelo, per "aver spintonato e offeso un avversario". Sempre domenica prossima, sulla sponda opposta, il Prato sarà privo per squalifica di Lorenzo Aprili, centrocampista scuola Fiorentina a segno due volte quest’anno, e del difensore Francesco Colombini.