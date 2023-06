Oggi alle 13 in punto ci sono 5 biglietti in palio per gara2

Anche in occasione di gara2 di domani sera torna la speciale iniziativa del Carlino che, in collaborazione con la Pallacanestro 2.015, mette in palio cinque biglietti omaggio per il parterre. Come aggiudicarseli? Il modo è quello consueto: saranno i più veloci tra i lettori, nonché i più fortunati a trovare la linea libera tra una telefonata e l’altra, a partire dalle ore 13 in punto di oggi. A quell’orario – non prima – occorrerà chiamare il numero della redazione 0543.453201. A cinque lettori andrà un posto a testa per assistere a gara2 da posizione privilegiata.