Oggi l’ultimo saluto a Samuel Dilas

E’ il giorno dell’ultimo saluto a Samuel Dilas, a Novellara. Sono attesi in molti oggi alle 15.30 nella chiesa Collegiata di Santo Stefano nel paese reggiano in cui il pivot ex Unieuro, stroncato sei giorni fa da una trombosi a soli 24 anni, era cresciuto. Ieri sono stati in molti già a rendergli omaggio alla camera ardente. Fra questi, anche la sindaca novellarese Elena Carletti (la cui famiglia è imparentata coi Dilas) e Daniele Mariani Cerati, presidente della Pallacanestro Novellara, società in cui lo sfortunato cestista era cresciuto prima del trasferimento tra i professionisti a Forlì, in Irpinia e poi a Lumezzane. Rinviata per lutto la partita domenica di B fra i bresciani e Faenza.