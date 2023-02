Oleodinamica, incontro interno da non fallire

Serie C1. Nella 18ª giornata il Forlì Oleodinamica, secondo, ospita oggi alle 15.30 al PalaMarabini di San Martino in Strada il X Martiri Ferrara per consolidare la buona posizione in ottica playoff. In casa, alla palestra comunale, anche l’ormai retrocesso Santa Sofia: se la vede col Villafontana Medicina. Altre gare: Bagnolo Reggio-Mernap Faenza, Sassuolo-Baraccaluga Piacenza e Rimini-Montale Rangone (riposa il DueG Parma). Classifica: Bagnolo Reggio 40; Forlì Oleodinamica 33; Sassuolo 30; Mernap Faenza 27; Villafontana Medicina e Baraccaluga Piacenza 25; X Martiri Ferrara, DueG Parma 22; Rimini 14; Montale Rangone 9; Santa Sofia 0.

Serie C2. Nel turno numero 15 la Polisportiva 80 Santa Maria Nuova, terza, fa visita al Bellaria. In classifica, in vetta Ceisa Gatteo (32) e Rossoblù Imolese 30. Polisportiva 80 terza (20) e Bellaria quinto (17).