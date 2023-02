Oleodinamica ok con Cangini Greggi

Serie C1. Una netta vittoria in trasferta. Nella 17ª giornata di campionato il Forlì Oleodinamica ha consolidato il secondo posto vincendo 1-5 sul campo del Montale Rangone. Protagonista del blitz biancorosso, con una splendida tripletta, l’eterno capitan Luca Cangini Greggi arrotondata dalle due reti di Fabbri. Disco rosso per il Santa Sofia sul parquet del Mernap Faenza, impostosi 7-1, rete della bandiera dei bidentini di Casetti. Le altre gare: Baraccaluga Piacenza-Villafontana Medicina 3-2, DueG Parma-Sassuolo 4-2, Rimini-Bagnolo Reggio Emilia 1-3; riposava la X Martiri Ferrara. Classifica: Bagnolo Reggio Emilia 40; Forlì Oleodinamica 33; Sassuolo 30; M. Faenza 27; Villafontana Medicina, Baraccaluga Piacenza 25; X Martiri Ferrara, DueG Parma 22; Rimini 14; Montale Rangone 9; Santa Sofia 0.

Serie C2. Nella 14ª giornata la Polisportiva 80 Santa Maria Nuova consolida il terzo posto superando in uno scontro diretto in zona playoff l’Only Alfonsine 6-4 grazie alle reti di Cimarrusti (3), Castorri, Cirillo e Bagnolini. Classifica: C. Gatteo 32; Rossoblù Imolese 31; Santa Maria Nuova 20; Città Rubicone Savignano 18; Bellaria 17; Only Alfonsine 16; Erba Riolo Terme 15; Castel San Pietro 12; Sassoleone 1.

