Oltre 600 bianconeri in Lombardia

Oggi il Cavalluccio avrà oltre seicento tifosi al suo fianco nella trasferta a Lecco. Ieri sera si è infatti chiusa la prevendita per il settore ospiti dello stadio Rigamonti-Ceppi che ha fatto registrare 613 biglietti acquistati dai sostenitori bianconeri.

Chi oggi si metterà in viaggio percorrendo la A1, dopo essere uscito al casello di Melegnano, dovrà proseguire per la tangenziale ovest in direzione di CiniselloMonza e poi sulla SS36 in direzione di Lecco Centro. Il parcheggio riservato ai pullman è in Via Cantarelli (di fronte allo stadio) mentre per le auto è a disposizione il parcheggio del centro commerciale Le Meridiane.

Sono invece già oltre 5.000 i tagliandi venduti in vista del match di ritorno all’Orogel Stadium in programma giovedì 8 giugno.