Ora S. Colombano-Dovadola

Si sono giocati ieri gli incontri validi per le semifinali, in gara unica, dei playoff del campionato di Forlì e Cesena di Terza Categoria. Nel derby forlivese il San Colombano Italtex ha centrato il blitz sul campo del Bagnolo col risultato di 1-2. Il San Colombano, di mister Paolo Turci, è passato in vantaggio con la rete di Brighi (22’), pareggiata dal gol di Masini, al 33’, per la formazione allenata da Massimo Calmanti; il match si è poi deciso nella ripresa grazie alla rete di Bertaccini al 55’.

Nell’altra semifinale vittoria dell’Atletico Dovadola, che ha regolato col classico punteggio di 2-0 la formazione cesenate della Longianese. Per l’undici di mister Carlo Ragazzini a segno Benini (17’) e Carbonari (37’).

La finalissima dei playoff sarà dunque tra San Colombano Italtex ed Atletico Dovadola, partita in programma sabato prossimo. In palio la promozione in Seconda Categoria a braccetto con la Fiumanese, che si è imposta nel campionato e nella coppa Renzo Resta.

f. p.