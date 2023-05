Ordinanza ad hoc per giocare. Stop solo in caso di eventi estremi

Si gioca, così pare. Oggi è il giorno di gara2. Tutto secondo il calendario dei playoff del tabellone Oro. Eppure c’è stato un momento, nel primo pomeriggio di ieri in cui la disputa del secondo atto è parso davvero appeso a un filo. Tutto è cominciato nella mattinata di ieri con un vertice della Regione con Prefetture, Province e sindaci. Tema: il maltempo. Poco dopo il Comune di Forlì ha annunciato la chiusura delle scuole. Altre città hanno contestualmente vietato l’apertura degli impianti sportivi (come la stessa vicina Cesena). Un solo problema: la partita della Pallacanestro 2.015.

Per un attimo è tornato in mente, benché per motivi ben diversi, il caso della semifinale dei playoff di B contro Valsesia, nella primavera 2016 (con la decisiva gara5 in forse). I telefoni sono diventati roventi: contatti tra municipio, Pallacanestro 2.015, Lnp, federazione. Prima ipotesi: chiudere l’impianto e ottenere il rinvio la partita a mercoledì. Alla fine, si è optato per una seconda soluzione: un’ordinanza ad hoc (prevista anche da altri comuni con squadre di basket impegnate dalla A alla B) che escluda esplicitamente l’impianto in cui si gioca, in questo caso l’Unieuro Arena. Questa soluzione ‘salva’ il regolare svolgimento di gara2.

Salvo, come ha spiegato il sindaco Gian Luca Zattini ieri in consiglio comunale, eventi meteorologici estremi. Che saranno valutati oggi. Tra l’altro, la Fiera è il luogo in cui dovrebbero convergere eventuali sfollati in caso di catastrofe in città. Giocare la partita sarebbe un buon segno, anche fuori dal parquet.