Orgoglio Scirea: per 30 minuti alla pari contro l’imbattuta capolista Correggio

Non riesce l’impresa al Gaetano Scirea che, sul campo della capolista imbattuta Correggio, resta in scia per 30’ prima di naufragare nel finale: 70-54 (15-16; 36-32; 52-49) è il risultato che condanna i ragazzi di coach Montuschi. In avvio, un positivo Bassi tiene avanti i suoi, contro una Correggio, già incerottata, che perde per infortunio la sua stella Pini. A inizio secondo quarto, gli emiliani provano a dare una spallata, ma sei punti filati di Maltoni tengono viva Bertinoro. Dopo l’intervallo, lo spartito del match non cambia: Correggio fatica e lo Scirea resta sempre in scia senza mai riuscire a mettere il naso avanti. All’inizio dell’ultimo quarto i bianconeri agganciano il 52-52 pari. Ma lì si decide il match: Luca Guardasoni (26 punti per lui) completa il suo show, propiziando un parzialone di 18-2 che firma la sconfitta dei bertinoresi, che segnano appena 5 punti nell’ultimo parziale.

Il tabellino: Benzoni 14, Maltoni 6, Sovera 4, Monticelli 5, Bassi 14, Coralli 2, Baietta ne, Zoboli 2, Palazzi 1, Torelli. All.: Montuschi.