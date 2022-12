Osimani: "Futsal, resto perché mi diverto"

E’ stata una annata straordinaria per la Futsal Cesena quella che si sta concludendo: storica promozione in A2, da matricola grande approccio con la nuova categoria, salvezza messa subito in archivio e l’attuale terzo posto a -8 e -7 dalle due grandi favorite del girone come il Lido di Ostia e il Genzano.

Il trascinatore è Roberto Osimani, 55 anni, marchigiano di Chiaravalle, uno dei tecnici più vincenti del calcio a 5 con nove promozioni in carriera. Ha appena firmato con la Futsal un accordo anche per la prossima stagione 2023-24 e sarà la terza di fila in bianconero. Dal 2016 è anche il ct della nazionale di San Marino.

Osimani, si aspettava il terzo posto della Futsal in A2 dopo la prima gara del ritorno e con una sola sconfitta?

"Onestamente no, ma anche nel campionato scorso che abbiamo vinto due formazioni erano più attrezzate della nostra. Questa squadra ha una voglia matta, è compatta".

Come la definirebbe in una parola?

"Generosa, altre formazioni sono meglio tecnicamente, ma noi abbiamo aggressività, ritmo, siamo sempre sul pezzo. La noia nelle nostre partite non esiste, può succedere di tutto". Quale può essere la forza della Futsal?

"A Cesena è fortissimo lo spirito di appartenenza, il senso e l’orgoglio di giocare per questa società strutturata, in continua crescita, guidata da un dirigente appassionato e sveglio come Paolo Ionetti. E’ una caratteristica che ho trovato da poche parti, forse in qualche realtà non grande delle Marche dove vivo".

Ha appena firmato con Ionetti e la Futsal per la prossima stagione, con quali obiettivi?

"Sì, resterò a Cesena anche il prossimo campionato, qui c’è un percorso avviato, ci stiamo divertendo, noi e il pubblico, Per l’unico posto diretto per la serie A vedo una lotta tra Lido di Ostia e Genzano, due club che hanno investito tanto".

Voi da matricola avevate come obiettivo iniziale la salvezza, già raggiunta da tempo, ora la meta potrebbe diventare l’accesso alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione?

"Sì, e raggiungerla sarebbe come ottenere un’altra promozione. Classificarsi tra il secondo e il sesto posto ci si qualificherà per i playoff promozione ma in ogni modo sarebbe già garantita la A2 Elite che nascerà il prossimo anno formata da due gironi. Gli obiettivi possono essere cambiati in corsa".

Fa il pendolare da Chiaravalle a Cesena, circa 300 chilometri tra andata e ritorno, lavora alla Tim, è responsabile della nazionale di San Marino... Le sue giornate quanto durano?

"A Cesena ci alleniamo quattro volte la settimana oltre alla partita, a San Marino vado una volta ogni 15 giorni, poi ci sono le trasferte internazionali: siamo l’unica formazione del Titano ad avere superato un turno in Europa. La mia professione è lavorare alla Tim, poi le ore passate in auto. Il giorno che devo solo lavorare e non allenare lo considero quello di riposo. Diciamo che riesco a organizzarmi".

Leonardo Serafini