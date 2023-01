Ostacolo Santarcangelo per il Gaetano Scirea

Ultima giornata del girone di andata per il Gaetano Scirea che alle 18.30 ospita al PalaColombarone gli Angels Santarcangelo, per una sfida decisamente ostica. I padroni di casa, reduci da ben sei ko di fila, attendono la grande delusa allenata da coach Bernardi. Priva dell’infortunato Eugenio Rivali, per i gialloblù ci sarà Luca Pesaresi, unico veterano in un gruppo di giovani (occhio al lungo James e al duo Buzzone-Mulazzani). Ai bianconeri servirà una prestazione di grande sostanza per rimettersi in moto verso una salvezza difficile.