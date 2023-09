Ottimo debutto dei baby . Il Pisa finisce ko 4-1

Il Cesena Primavera 2 ha vinto 4-1 all’esordio in campionato contro il Pisa grazie a una prestazione convincente. I giovani bianconeri passono in vantaggio al quarto minuto grazie alla rete di Amadori, per poi raddoppiare al 20’ con Coveri. Nonostante il doppio vantaggio il Cesena continua a giocare e chiude il primo tempo sul 4-0 con altri due gol di Amadori e Coveri. Nella ripresa la squadra di Campedelli gestisce la partita. Il prossimo match è in programma sabato 23 settembre contro lo Spezia sempre a Villa Silvia.