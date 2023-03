Over 70, il cusercolese Mescolini a segno

Veterani forlivesi alla ribalta nella bella giornata di biliardo andata in scena nella splendida sala da 6 biliardi della Cà del Vento di Bagnacavallo, in scena il Campionato regionale Endas singolo Over 70 organizzato da Endas Biliardo Ravenna. Si giocava a boccette su biliardi internazionali senza buche, con partite a 80 punti.

A prevalere è stato Palmiro Mescolini (Articolo Tre Fiumana), vincendo 83-73 su Fernando Cantoni del Circolo Bussecchio di Forlì. Mescolini, 73 anni, nativo di Civitella, residente a Cusercoli, gioca a biliardo da quando era diciottenne; iniziò, seguendo il consiglio di un amico, sui campi con le buche a Cusercoli. Quest’anno gioca nella squadra Articolo Tre Fiumana della serie Amatori Endas, formazione giunta al quarto posto a fine campionato 2022-23.

Tornando ai Regionali Over 70, al 3° posto Alfredo Ungheri (Articolo Tre Fiumana) e Settimio Corbara (Endas Mazzini 1); al 5° Armando Gallo (Cà del Vento), Augusto Baruzzi (C. S. Fusignano), Bruno Barbieri (Cà del Vento), Ferdinando Barbieri (Fratti Classe); stop agli ottavi per Antonio Giuliani, Gianfranco Vallini e Gianfranco Zanelli (Arci Pescaccia), Bruno Lombini e Daniele Bertaccini (Endas Mazzini 2).