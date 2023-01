Pari, eroe di giornata: gol e ‘striptease’

di Marco Lombardi Gol e spogliarello. Il Forlì ha preso per il bavero il fanalino di coda Salsomaggiore, surclassato 0-3, e rilanciato la caccia alla lepre Giana Erminio, ma a finire sulla copertina della domenica biancorossa è stato lo strip di Alessandro Pari, autore del raddoppio. Pari, primo gol tra i ‘grandi’ quello di domenica. "Ci voleva, lo aspettavo da tempo... Sono oltremodo felice perché è arrivato in una partita complicata, su un campo allentatissimo e contro una squadra arroccata in difesa. Ho segnato sugli sviluppi di una ripartenza corale, capitalizzando una gran palla di Rrapaj: a tu per tu con il portiere, non potevo sbagliare". Nell’esultanza si è tolto un paio di maglie e... qualche sassolino? Cosa c’era dentro quel gesto liberatorio? "Una sommatoria di cose: la rabbia per il tempo perso, incluse le tre settimane di infortunio, e la voglia di mettermi in mostra, non avendo ancora avuto la possibilità di esprimermi". Già, perché finora ha racimolato appena 298 minuti in campo, tra campionato e Coppa. Si aspettava un minutaggio superiore? "Sì, però nel ruolo di play ho davanti Scalini, che stimo molto e dal quale cerco di apprendere i segreti del mestiere. Detto questo, mi adatto a tutti i ruoli del centrocampo, ma ho...