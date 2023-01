Pari il posticipo di Crema. Spazio oggi alla Coppa Italia

Quattro gol e un punto a testa nel derby del latte Crema-Fanfulla, posticipo che ha chiuso la 20ª giornata, prima di ritorno, del girone D. Cremini in vantaggio all’8’ con Gallo e poi ribaltati dai lodigiani, a segno con Confalonieri al 26’ e Bernardini al 50’; di Brero, al 57’, la rete che ha fissato il risultato sul 2-2.

Classifica: Giana Erminio 47; Forlì, Pistoiese 36; Carpi 33; Aglianese 32; Sammaurese, Real Forte Querceta, Fanfulla 31; Mezzolara 30; Crema, Ravenna, Prato 27; Corticella 26; United Riccione 25; Sant’Angelo 23; Lentigione 21; Correggese 19; Scandicci 17; Bagnolese 16; Salsomaggiore 6.

Oggi intanto in serie D è tempo di ottavi di finale di Coppa Italia, competizione in cui è ancora in lizza lo United Riccione, ovvero proprio la formazione che si trova più in basso in classifica, in campionato, fra le quattro romagnole: i riccionesi sono impegnati alle 14.30 in casa di un’altra formazione del girone D, il Prato. In campo poi la capolista Giana Erminio, che riceve il Varese; posticipo infine per il Crema, mercoledì 18 in casa con il Bra.

m. lo.