Partenza lanciata nonostante l’esilio. Sei punti in 4 gare senza Palafiera: Forlì c’è

L’avvio di stagione non ha concesso respiro, al ritmo di quattro partite disputate in appena quindici giorni. Meccanismi ancora da oliare, carichi di lavoro della preparazione estiva da smaltire: è un comune denominatore per tutte le squadre di serie A2, a cui nemmeno la Pallacanestro 2.015, fisiologicamente, è sfuggita. Di certo, però, in queste prime quattro giornate del girone Rosso – corrispondenti a quasi un quinto di regular season – la squadra di Antimo Martino ha in larga parte lanciato segnali confortanti sullo stato dell’arte in casa biancorossa. Al contrario di qualche avversaria per le zone di alta classifica.

A testimoniarlo sono innanzitutto i numeri. L’Unieuro, pur avendo giocato di fatto sempre in ‘trasferta’, ha conquistato tre vittorie (di cui una a Cento) a fronte di un solo ko. Una sconfitta, quest’ultima, maturata nel secondo tempo del derby contro la Fortitudo al PalaDozza. Perdipiù in un turno infrasettimanale, priva del supporto dei propri tifosi: senza nulla togliere ai meriti della Effe, qualche attenuante non manca. Un ruolino di marcia, dunque, che garantisce a Forlì l’attuale secondo posto alle spalle proprio della compagine di Attilio Caja, unica imbattuta della categoria insieme a Trapani (girone Verde).

I biancorossi sono sostanzialmente nel gruppo delle migliori, a quota 6 in compagnia di Udine e Trieste, inciampate rispettivamente con Verona e Cento. La stessa Tezenis, invece, insegue con 4 punti in tasca e si interroga: le sconfitte con Cento e Rimini e l’infortunio di Giulio Gazzotti non fanno dormire sonni tranquillissimi. Capitolo a parte lo merita poi proprio Cento. Caduta all’esordio stagionale contro Cinciarini e compagni, ha poi conquistato, appunti, scalpi preziosi come quelli di Trieste e Verona. Una ‘doppietta’ che rafforza ulteriormente la consistenza dell’Unieuro.

Insomma, se l’inizio di regular season era ‘scivoloso’ ma comunque alla portata, ora si apriranno settimane davvero di fuoco. Con probanti test in calendario, uno dopo l’altro, che tasteranno il polso dei forlivesi. Si parte già nel fine settimana dietro l’angolo. In via Punta di Ferro sbarcherà nuovamente Rimini – già affrontata e superata in Supercoppa –, per l’atteso derby. La RivieraBanca ha pagato pegno (tre sconfitte nei primi tre turni), ma Justin Johnson, domenica scorsa, ha fatto esplodere il Flaminio regalando un successo su Verona rinfrancante per classifica e morale.

Il match in salsa romagnola sarà però solo un punto di partenza, perché poi l’Unieuro affronterà la delicata trasferta di Piacenza, anch’essa al secondo posto a 6 punti, prima di accogliere tra le mura amiche, mercoledì 1° novembre, una Cividale in crescita. Antipasto di un mese scoppiettante: trasferta a Verona (sabato 4), quindi viaggio a Chiusi per tirare il fiato e doppietta friuliana-giuliana con Udine (in casa) e Trieste. Saranno questi gli ultimi due appuntamenti di un girone di andata particolarmente ‘rapido’, che si concluderà già tra poco più di un mese. Un banco di prova impegnativo, che dirà tanto del campionato della Pallacanestro 2.015.