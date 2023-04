Partita visibile su E’ Tv Rete 7

Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp) annuncia l’estensione dell’accordo con È Tv Rete 7 anche per la seconda fase del campionato e Forlì fa così subito ritorno in diretta televisiva in chiaro: proprio la gara di sabato (palla a due alle ore 20.45) contro Treviglio è stata selezionata per la trasmissione sul canale 10 del digitale terrestre, nonché in diretta streaming ‘free’ sul portale dell’emittente. Diventano due le gare consecutive visibili in chiaro: dopo Treviglio, domenica 16 ci sarà Forlì-Cantù in onda su Ms Channel.