Pattinaggio a rotelle

Per un weekend Forlì diventa la capitale del pattinaggio: sono in programma infatti, da oggi a domenica, tre giorni di competizioni con l’arrivo della rassegna nazionale Aics di pattinaggio artistico a rotelle riservata ai gruppi spettacolo e sincronizzato, il tutto nella cornice dell’Unieuro Arena, ovvero il PalaGalassi. Piroette, coreografie a ritmo di musica, divertimento e competizione: sono attesi ben 1.500 atleti e oltre 190 gruppi in gara per un fine settimana di puro sport-spettacolo aperto a tutti, completamente gratuito per gli spettatori.

L’evento, di caratura nazionale, è promosso dalla direzione dell’Associazione italiana cultura sport ed è organizzato dalla Commissione Tecnica Pattinaggio Aics, in collaborazione con l’Aics Forlì-Cesena e Comitato Aics Emilia-Romagna. Bambini e ragazzi, dai 10 ai 18 anni, saranno i protagonisti dell’evento, pronti a sfidarsi in più di 20 categorie, dai quartetti sino ai gruppi da 16 ballerini, seguendo le norme della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Entusiasta dell’evento Catia Gambadori, presidente di Aics Forlì-Cesena: "Siamo contenti e felici di poter ospitare a Forlì uno dei maggiori eventi sportivi nazionali di Aics, ciò a conferma dello spirito sportivo di questa città e della nostra capacità, come Aics, di essere partner tecnico operativo adeguato alle aspettative anche più alte".

u. b.