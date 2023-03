Pattinaggio a rotelle

Tutta la Regione che pattina guarda a Forlì, per un giorno teatro dei Campionati Regionali di pattinaggio di corsa su pista. Indetto dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Rotellisticci, con la organizzazione di Forlì Roller e Pattinodromo Forlì, al pattinodromo Bruno Patrignani di Viale Spazzoli 113, è in programma domani (si correrà dalle ore 10 alle 17) il Campionato regionale di pattinaggio corsa su pista per tutte le categorie. Oltre al titolo regionale, la gara vale anche quale ammissione al prossimo Campionato Italiano.

Per gli oltre 200 iscritti, il programma domani prevede l’inizio delle gare alle ore 10 in pista piana per le categorie Giovanissimi ed Esordienti, maschile e femminile. Alle ore 12,30 saranno in gara gli atleti della categoria Master che utilizzano la pista sopraelevate di 5.000 metri. Seguiranno poi le premiazioni delle gare del mattino.

La ripresa delle competizioni è prevista per le ore 14 con le categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Seniores per terminare con le Americane a squadre e le premiazioni finali. La classifica per le Società vale per la vittoria nel Memorial Roberta Zecchini, ‘La Capitana’, atleta di Forlì Roller diversamente abile e recentemente scomparsa. Non parteciperà, pur essendo iscritto, Kevin Massa, atleta di punta della Forlì Roller, medaglia d’argento e di bronzo ai recenti Campionati italiani Indoor di Pescara e adesso convocato per la squadra nazionale.

u. b.