Penna fa scintille, il capitano dà lezioni

Valentini 7,5. Primi 30 minuti stonati, poi sfrega la lampada di Aladino ed esce una magia dietro l’altra. Quattro bombe per assurgere al ruolo di colui che ’taglia la cravatta’ al match. A lungo non brilla neppure in regia (zero assist nel suo scout) ma il basket è fatto così e Fabio ha già dimostrato in molte altre occasioni di essere in grado di mettere la striscia decisiva.

Pollone 6. Poco ispirato nella metà campo offensiva, si batte come al solito nella propria retroguardia, ma il suo contributo non è all’altezza delle migliori prestazioni.

Radonjic 6. Beneficia degli spazi che si aprono perché Chiusi stringe la morsa su Adrian, ma non ne approfitta, pur tirando quasi sempre coi piedi per terra. Litiga col ferro per tutto il match, ma si riscatta in parte conquistando 5 rimbalzi e servendo 4 assist.

Adrian 6,5. Prestazione non sfolgorante per l’mvp della regular season. Come altri compagni, è impreciso da fuori e quando va sottomisura non trova gli appoggi giusti. Gli avversari gli riservano ovviamente un’attenzione speciale, ma rispetto a lunedì sera risulta meno efficace: 5 rimbalzi e 3 falli subiti in 31 minuti di utilizzo.

Gazzotti 6. Discorso simile a quello fatto per Pollone: bene in difesa, poco produttivo in avanti. Rimane in campo meno di 20’, appena 2 rimbalzi che per Giulio vuol dire scendere ben sotto la sua media.

Cinciarini 8. Chapeau, ecco il maestro. Segnare 26 punti in appena 18 minuti è come fare una gara dei 110 ostacoli: veloce e irta di insidie, soprattutto perché per lunghi tratti l’attacco di Forlì è lui solo (pure 6 falli subiti). Qualche forzatura si spiega perché il capitano sente che deve prendersi le responsabilità.

Penna 8. Ancora una volta il play di Bentivoglio, sfollato dal quartiere Romiiti sua residenza forlivese, fa vedere i sorci verdi agli esterni dell’Umana. Cinque rimbalzi e – rullo di tamburi – addirittura 9 assist per una serata da incorniciare. Appena mette piede in campo è come se una scarica elettrica si sprigioni sul parquet.

Benvenuti 7. Non va distante dalla doppia doppia (14 punti e 8 rimbalzi, migliore dei suoi nel catturare palloni sotto le plance). Prova concreta, pur con alcune sbavature dalla media distanza; confortante il 100% dalla lunetta (66) e indizio positivo anche i 4 falli subiti in 23’ scarsi di impiego.

