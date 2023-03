Pesante sconfitta per il Forlimpopoli

In Promozione netto ko del Forlimpopoli nel recupero giocato mercoledì sera e perso 6-2 con la Vis Novafeltria sul ‘neutro’ di Martorano. Per i riminesi a segno Collini (2), Vivo, Soumahin, Castellani e l’ex Forlì Baldinini; per gli artusiani doppietta di Chiarini.

La classifica: Gambettola 51; Sampierana* 50; Vis Novafeltria* 38; Forlimpopoli, Balia Cesenatico 36; Due Emme** 32; Verucchio 31; Fratta Terme* 28; Stella 27; Cervia* 26; S. Ermete 25; Granata 18; Misano*, Bellaria* 17; Meldola 14 (ogni * una gara in meno).