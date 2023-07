Piace l’Usa Cannon, ma resta il rebus ginocchio

Antimo Martino e i dirigenti stanno infatti lavorando alacremente anche sul settore lunghi, che, in questo caso, andrà davvero ricostruito dalle fondamenta. Il pitturato sarà orfano di tutti i protagonisti dello scorso campionato e, finora, ha visto soltanto l’arrivo di Zilli quale nuovo pivot. La giornata di ieri, tra l’altro, si è aperta con la firma di Matteo Da Ros a Udine. Era uno degli obiettivi forlivesi, anche se le difficoltà nella trattativa erano palesi da vari giorni.

La Pallacanestro 2.015 continua dunque a guardarsi attorno e sfoglia la margherita, fiduciosa di poter presto chiudere per un buon colpo. Tra gli altri, il nome di Davide Pascolo è sempre caldissimo. Classe ’90, scudettato con la maglia dell’Olimpia Milano nel 201718, è reduce da un buon biennio all’Assigeco Piacenza e sarebbe indubbiamente un innesto di livello. Pare il candidato numero uno per distacco, in questo momento. Nelle ultime ore, poi, era circolato pure il nome di Michele Ebeling, ex Ferrara, che lo scorso anno ha militato tra le fila dell’Urania Milano: la madre, su un quotidiano emiliano, ha spiegato come sulle tracce del figlio ci fosse anche Forlì, insieme a Napoli. Il club biancorosso, ad onor del vero, è piuttosto tiepido ed Ebeling, comunque offerto, non scalda i cuori. Per il suo reparto lunghi, l’Unieuro pare andare in tutt’altra direzione.

Un profilo adatto al pitturato forlivese, ad esempio, potrebbe essere quello di Jalen Cannon (nella foto). È un profilo di assoluto affidamento e resa, con una grande esperienza in categoria (tra gli autori della promozione di Tortona in serie A). Anche Cannon sarebbe stato proposto ai dirigenti forlivesi, ma, in questo caso, vi sono dubbi sulle condizioni di salute del pivot americano. A inizio anno, alla Vanoli Cremona, si è procurato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro ed è finito sotto i ferri. Ne avrà ancora per qualche mese e, oltre a questo, il rischio è davvero quello di costruire un roster sin troppo ‘delicato’ dal punto di vista degli infortuni e delle eventuali ricadute.

