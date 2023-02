Pianta, rimonta per sognare la Promozione

di Franco Pardolesi

Una rimonta irresistibile e il primato in solitudine per la Pianta. Dopo la 21ª giornata la squadra gialloblù, presieduta da Fausto Tedaldi, è al comando con 47 punti nel gruppo G della Prima Categoria. A inseguire, a una lunghezza, il San Vittore (46) e poi un gruppetto di squadre ancora in lizza per il primato: Savio e Fontanelice, a quota 43, e Civitella (42). Ma qualche mese fa la squadra di via Tripoli pareva tagliata fuori dalla corsa promozione. Poi tutto è cambiato.

"Siamo partiti consapevoli di avere una squadra in grado di disputare un campionato d’avanguardia – racconta Claudio Versari, dirigente di lungo corso della società – e, a nove turni dalla conclusione, ora è chiaro che non ci nascondiamo e proveremo a mantenere il primo posto fino alla fine. Col rientro di diversi elementi la nostra squadra sta attraversando un buon momento e il lavoro di un allenatore preparato come Luca Tassani e del suo staff sta dando i frutti sperati". E i risultati sono la testimonianza della crescita di un gruppo che, con dieci vittorie e tre pareggi di seguito è stato capace di rimontare 10 punti di vantaggio all’ex capolista San Vittore. "Per noi – continua Versari – sarebbe una grande soddisfazione. In particolare per una società che, con 400 giovani, darebbe ai tanti ragazzi una spinta importante per crescere ulteriormente".

La squadra, costruita dal diesse Franco Farneti, vanta il miglior attacco del campionato con 43 reti, dieci delle quali messe a segno da Simone Fedele, per due stagioni in serie D col Forlì, capocannoniere di una formazione che, con sole 17 reti subite, ha anche il pacchetto difensivo meno battuto del girone. L’ottimo campionato della prima squadra ha risvegliato l’entusiasmo di tanti appassionati legati alla storica società, fondata nel 1950. Nel recente big match, vinto per 3-2 sul Civitella, sugli spalti del campo sportivo del quartiere erano circa 250 le persone che hanno assistito al successo pesante contro una delle contendenti per il successo finale.

Per la società gialloblù, che partecipa ai campionati federali da oltre settanta anni, l’eventuale salto di categoria, tra l’altro, varrebbe la prima partecipazione al campionato di Promozione: un livello finora mai raggiunto.

Nelle ultime nove gare della stagione, partendo dal match casalingo di domenica prossima contro il Castel del Rio, sono in programma ancora due scontri diretti. Domenica 26 marzo proprio in casa del San Vittore, poi, alla penultima giornata, la gara casalinga col Savio. "Ora l’importante – chiude Versari – sarà non fare i conti con i risultati degli altri. Ma dovremo essere bravi ad affrontare ogni gara per cercare il massimo risultato". Per trasformare un sogno in una dolce realtà.