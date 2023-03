Piazza d’onore per la Rari Nantes al ‘Motion’

La piscina Comunale di Forlì è stata teatro di un’importante manifestazione organizzata dalla Rari Nantes Romagna, società natatoria del territorio: la 1ª edizione del Trofeo Motion, che prende il nome dal suo importante sponsor, ha il patrocinio del Comune di Forlì e il prezioso sostegno della BCC.

I numeri parlano da soli: 1.200 iscritti in rappresentanza di 26 società provenienti da tutta Italia, con la presenza nientemeno che dei campioni delle Fiamme Oro Marco Orsi, Alessandro Miressi e Ilaria Cusinato come testimonial dell’evento.

I giovani atleti di Rari Nantes hanno combattuto a suon di podi e altri ottimi piazzamenti, in competizione con quelli delle altre società top, soprattutto contro il Circolo Nuoto Uisp di Bologna, che solamente nel finale si è aggiudicato la vittoria, con un distacco di soli 160 punti. In grande evidenza quindi con il secondo posto a squadre la Rari Nantes Romagna.

Tra gli atleti più giovani della Rari Nantes si sono distinti in parecchi: innanzitutto Thomas Lazzarini, nei 50, 100 e 200 rana. Ma anche Julian Bianchi, nei 50 e 200 stile libero e nei 50 farfalla e Andrea Urbini, nei 50, 100 e 200 dorso: nei 100, per soli 3 decimi, Urbini ha sfiorato il tempo limite per la partecipazione ai Campionati italiani giovanili. Bene anche Diego Gatta, nei 50 e 100 farfalla e nei 100 e 400 misti, e Giovanni Samorì, nei 50 e 100 dorso, nei 50 e 100 farfalla e nei 200 misti.

Bravissimi per gentilezza e disponibilità i plurititolati atleti delle Fiamme Oro, tre autentici big del nuoto tricolore: Marco Orsi, detentore di 20 titoli individuali e 22 in staffetta, con tanto di record mondiale dei 4x50 misti in vasca corta conseguito nel 2021; Ilaria Cusinato, detentrice del primato italiano nei 200 misti, realizzato nel 2018 ai Mondiali di Hangzhou; Alessandro Miressi, già vincitore della medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero e di quella di bronzo nella 4x100 misti ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021, oro individuale nei 100 agli Europei di Glasgow 2018 e ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi nel 2021.

u. b.