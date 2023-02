Pillastrini: "Forlì, ti spiego la sorpresa Cividale"

di Gianni Bonali Stefano Pillastrini, 61 anni, ferrarese di nascita, ma da molti anni cervese d’adozione, è l’allenatore del Cividale basket, squadra neopromossa e prossima avversaria di Forlì nella sfida di sabato prossimo al PalaGesteco. "Pilla" è un ex della partita, essendo subentrato, nella stagione 1996-97 a Massimo Mangano sulla panchina della Libertas in A1, in un campionato concluso con la discesa in A2. Rimane in Romagna anche nel 1997-98. Un coach esperto con panchine prestigiose alle spalle (fra le tante, Virtus Bologna, Pesaro, Varese, Treviso e Udine) e con tre promozioni dalla B alla A2 e altrettante dalla A2 alla A1. Arrivato a Cividale nel 2020, in B, ha sposato il progetto della squadra friulana, che fa del PalaGesteco, con una capienza di quasi 3mila posti, il fortino dove Forlì salirà sabato alle 20. Infatti sette delle undici vittorie finora conquistate sono arrivate sul parquet di casa, con scalpi eccellenti come Pistoia e Udine. Pillastrini, il calendario propone sabato la sfida casalinga con Forlì. Che partita si aspetta con la capolista? "Forlì vorrà vendicare la sconfitta subita all’andata anche per proseguire nella sua corsa in testa alla classifica e ci aspetta un incontro molto difficile, nel quale cercheremo di stare...