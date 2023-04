Pinza ne fa 32, l’Under 17 Eccellenza va sul velluto

È di due vittorie e una sconfitta il bilancio settimanale delle giovanili della Pallacanestro 2.015. Affermazione importante quella dell’Under 17 Eccellenza, che coglie il secondo successo nella fase interregionale del campionato superando College Borgomanero con una bella prestazione. Forlì approccia bene la sfida (29-20 il primo quarto) e tiene sempre il pallino del gioco, col vantaggio che aumenta in ogni frazione fino al rotondo 97-61 finale. Per i biancorossi, oggi al terzo posto a -2 da Verona, in grande spolvero Pinza con 32 punti, ma brillano anche Lombini ed Errede con 21 punti ciascuno.

Vince anche l’Under 17 Gold di coach Ruggeri, corsara 76-84 sul campo di Faenza (Bassi top scorer con 30 punti) al termine di un match combattuto. L’unico passo falso arriva dunque dall’Under 15 Eccellenza, che resta in partita fino al terzo periodo prima di crollare 99-80 a Ravenna (24 per Mantovani).